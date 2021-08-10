Интерес россиян к аренде коммерческих площадей вырос в 1,5 раза за II квартал

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россияне в полтора раза чаще интересовались арендой коммерческих помещений во втором квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом, интерес к покупке вырос на 30% за год, следует из данных исследования "Авито Недвижимость" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Интерес к аренде и покупке коммерческой недвижимости продолжает расти - по итогам II квартала показатели спроса превысили аналогичные прошлогодние индикаторы в 1,5 раза и на 30% соответственно. При этом важно отметить, что столь высокие значения во многом обусловлены ситуацией, возникшей на рынке коммерческой недвижимости после введения жестких ограничительных мер во втором квартале прошлого года: многие компании и предприятия перешли на удаленный или "гибридный" формат, а работа заведений общепита, розничной торговли и сферы услуг была частично или полностью прекращена", - отмечается в исследовании.

В частности, интерес к аренде площадей свободного назначения превысил в 1,6 раз показатели прошлого года, к покупке - на 30%; площадей под заведения общепита - в 1,7 раз (аренда) и на 16% (покупка); офисов - на 40% (аренда) и на 18% (покупка); складов - в 1,5 раз (аренда) и на 14% (покупка). Среди крупных российских городов наиболее заметно интерес к аренде коммерческой недвижимости за год вырос в Сочи, Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, к продаже - в Москве, Сочи, Екатеринбурге, а также Санкт-Петербурге и Севастополе.

Кроме того, за год увеличился и объем предложения коммерческих площадей. Во втором квартале число объектов, выставленных на продажу, увеличилось на 12% в годовом исчислении, а предлагаемых в аренду - на 27% за год, следует из данных "Авито Недвижимость".

В то же время выросли цены как на аренду, так и на покупку коммерческих площадей. Аренда складов подорожала на 40% за год, до 350 рублей за кв. м, а аренда складов - на 38%, до 932 рублей в среднем за кв. м. В сегменте купли-продажи за год больше всего подорожали торговые площади - на 28%, до 64 тыс. рублей за кв. м, и склады - на 26%, до почти 11 тыс. рублей за кв. м.

"Спустя год после начала пандемии бизнес научился адаптироваться к меняющимся условиям и новым вызовам. <…> Ситуация на рынке коммерческой недвижимости была более стабильной в этом году, несмотря на введение новых ограничений", - считает руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито Недвижимость" Тимур Зайцев.