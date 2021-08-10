Более 770 тыс. кв. м жилья возведут в Туле с помощью инфраструктурных облигаций

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при Минстрое России утвердила проект строительства жилого микрорайона в Тульской области для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций, благодаря этому будет создано более 770 тыс. кв. м жилья, сообщила во вторник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Использование инфраструктурных облигаций позволит профинансировать создание инфраструктуры проекта "Новая Тула". Общий размер инфраструктурного займа составит 3,7 млрд рублей. Часть объектов микрорайона "Новая Тула" будет задействована для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, а также для расселения аварийного жилья", - говорится в сообщении.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, облигации наряду с другими мерами финансовой поддержки, входящими в "инфраструктурное меню", призваны придать импульс строительству и модернизации транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры и тем самым способствовать созданию нового качественного жилья. "Тула с точки зрения жилищного строительства обладает значительным потенциалом, и благодаря финансированию через инфраструктурные облигации здесь будет создано более 770 тыс. кв. м жилья со всей необходимой для комфортного проживания инфраструктурой - два детских сада, общеобразовательная школа, инженерные сети и внутриквартальные дороги", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя.

При реализации тульского проекта будет выстроена и опробована на практике сложная архитектура сделок с множеством контрагентов и партнеров, которая предполагает использование биржевой инфраструктуры для привлечения средств частных инвесторов и доведения их до застройщика, отметил директор ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антон Никитин. "Этот и другие пилотные проекты позволят в дальнейшем тиражировать по всей стране новый эффективный инструмент развития отрасли", - подчеркнул он.

В начале июля был утвержден первый проект, в котором будут использованы инфраструктурные облигации, - загородный жилой квартал в Челябинской области, общий размер займа составит 1,7 млрд рублей. Сейчас на рассмотрении в ДОМ.РФ находятся порядка 50 проектов жилищного строительства стоимостью более 1 трлн рублей.

С помощью облигаций можно финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Финансированием проектов занимается специализированное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ. Денежные средства поступают от размещения облигаций и будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 20 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам регионов и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.