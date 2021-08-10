Объем ипотечного портфеля РФ достиг 10,5% ВВП в первой половине 2021 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Объем ипотечного портфеля в России по итогам первого полугодия достиг 10,5% валового внутреннего продукта (ВВП) и имеет потенциал роста не менее, чем до 15% ВВП. Об этом сообщил во вторник руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"По итогам первого полугодия ипотечный портфель превысил 11,4 трлн рублей, что составляет 10,5% по отношению к годовому ВВП. Это очень хороший показатель, учитывая совсем юный возраст нашего ипотечного рынка - всего 15-20 лет. За последние пять лет доля ипотеки в экономике фактически удвоилась, и это не предел", - цитирует Гольдберга пресс-служба ДОМ.РФ. В 2020 году соотношение портфеля ипотечных кредитов к ВВП в России достигало 9%.

В ДОМ.РФ отмечают, что ипотека стала одним из наиболее быстрорастущих сегментов банковского рынка России, совокупный ипотечный портфель с учетом секьюритизации (выпуска ипотечных облигаций - прим. ТАСС) вырос на 28% за год, тогда как другие кредиты - на 16%. Аналитики компании считают, что в России объем ипотечного портфеля может составлять 15% ВВП, так как доля семей, проживающих в собственном жилье, находится на уровне 90%.

Доля ипотеки в общей задолженности населения в России сегодня составляет менее 50%, тогда как в развитых странах в структуре задолженности населения доминирует ипотека, составляя 70-80% кредитов населению, следует из обзора рынка ипотеки за первое полугодие 2021 года аналитического центра ДОМ.РФ.

По мнению Гольдберга, для увеличения объема рынка ипотеки в России нужно перевести выдачу кредитов в цифровой формат, развивать инструменты электронных закладных и ипотечных облигаций, запустить ипотеку на рынке индивидуального жилья. "Все это позволит снизить средние ипотечные ставки, упростить и ускорить выдачу ипотеки, тем самым повысив ее доступность", - считает он.

По оценкам аналитиков ДОМ.РФ, по итогам 2021 года в России будет выдано около 1,7-1,8 млн ипотечных кредитов на 4,6-4,8 трлн рублей, а рыночные ставки по ипотеке вырастут примерно до 9%.