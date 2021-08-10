ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин оценил износ коммунальной инфраструктуры в России в 60-70%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что Фонд ЖКХ получит до 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

"Выделено 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства - это водопровод, это очистные сооружения, это канализация. У нас в стране от 60 до 70% - абсолютный износ инфраструктуры, еще с советских времен остались гнилые трубы", - сказал Степашин во вторник журналистам по итогам совещания в Екатеринбурге, отметив, что фонд ждет заявки на финансирование от регионов.

В Свердловской области, добавил он, Фонд содействия реформированию ЖКХ участвует сейчас в работе над двумя коммунальными объектами, один из них - очистные сооружения в городе Верхняя Тура.