МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доля просроченных ипотечных кредитов снизилась до минимума за последние три года и на конец июня составила 1,74% от всего объема ипотечного портфеля (5,2 трлн рублей). В мае доля просрочки составляла 1,8%, в июне прошлого года - 2,1%, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".

По количеству просроченных кредитов доля просрочки на конец июня составила 1,3% от всего портфеля в 2,6 млн ипотечных ссуд. Показатель является минимальным с конца мая 2019 года.

Сокращение доли просроченной задолженности в портфелях может быть связано с активным наращиванием банками темпов кредитования за последний год. Так, доля просроченной задолженности снижается за счет большого объема новых выдач, пояснили в бюро.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по выданным в июне 2021 года ипотечным кредитам опустилась на 0,23 п. п. по сравнению с маем 2021 г. и достигла минимальных 7,07% годовых. Снижению ставок способствовало снижение ключевой ставки ЦБ, а также программа господдержки граждан и кредитных организаций во время пандемии, позволяющая оформить кредит на покупку жилья в новостройке по ставке 7% годовых.

На фоне снижения ставок кредитные организации нарастили выдачи ипотечных ссуд. В июне выдано 178,7 тыс. ипотек - на 20,4% больше, чем месяц назад и на 40,7%, чем годом ранее. Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 июля увеличился до более чем 10,56 трлн рублей.