{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава Минстроя назвал выполнимой задачу по вводу 85,5 млн кв. м жилья в 2021 году

Как отметил Ирек Файзуллин, "самое главное - подготовить территории для будущего строительства"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Задача по вводу 85,5 млн кв. м жилья на территории Российской Федерации по итогам 2021 года выполнима, при этом нужно активизировать подготовку новых территорий под строительство. Такое мнение высказал в среду министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас план - 85,5 млн кв. м жилья, эта задача выполнима нами в этом году. Самое главное - подготовить территории для будущего строительства, особенно с учетом использования инфраструктурных механизмов, которые появились в стране", - сказал он.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичФайзуллин, Ирек Энварович
Дольщики долгостроев в новосибирском Новомарусино начали получать компенсации
Выплаты уже получили 217 человек из 800
Читать полностью