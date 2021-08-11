Глава Минстроя назвал выполнимой задачу по вводу 85,5 млн кв. м жилья в 2021 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Задача по вводу 85,5 млн кв. м жилья на территории Российской Федерации по итогам 2021 года выполнима, при этом нужно активизировать подготовку новых территорий под строительство. Такое мнение высказал в среду министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас план - 85,5 млн кв. м жилья, эта задача выполнима нами в этом году. Самое главное - подготовить территории для будущего строительства, особенно с учетом использования инфраструктурных механизмов, которые появились в стране", - сказал он.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м.