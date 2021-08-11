{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой планирует упростить процедуру завершения долгостроев

Как сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, в России остаются более 1,6 тыс. проблемных домов, которые нужно достроить

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ прорабатывает поправки в законодательство, которые позволят упростить достройку проблемных домов в России. Об этом сообщил в среду глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Немного процедуры [завершения долгостроев] затягиваются [из-за] арбитражных судов. Здесь мы тоже некоторым образом "докрутим" законодательство, чтобы упростить процедуру достройки этих объектов", - сказал он.

По словам министра, в стране остаются более 1,6 тыс. проблемных домов, которые нужно достроить. "Мы надеемся в 2024 году ликвидировать все объекты, которые, к сожалению, в такую ситуацию попали", - добавил Файзуллин.

Теги
РоссияФайзуллин, Ирек Энварович
Дольщики долгостроев в новосибирском Новомарусино начали получать компенсации
Выплаты уже получили 217 человек из 800
Читать полностью