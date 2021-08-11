Дольщики долгостроев в новосибирском Новомарусино начали получать компенсации

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Дольщики долгостроев микрорайона Новомарусино в Новосибирской области, которые ранее выходили на митинги, чтобы привлечь внимание к проблеме, начали получать компенсации от ППК "Фонд" за свои не построенные квартиры. На сегодняшний день выплаты получили уже 217 человек, еще более 400 получат средства в ближайшее время, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

В декабре 2020 года обманутые дольщики микрорайона Новомарусино, где дома должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку рядом с недостроенными домами, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ранее дольщики неоднократно выходили на митинги. Всего в жилом комплексе "Новомарусино" приобрели квартиры около 800 дольщиков, более 100 квартир мэрия города выкупила для расселения ветхого и аварийного жилья. Летом 2020 года компанию-застройщика "Доступное жилье Новосибирск" признали банкротом.

"Из 12 домов, одобренных наблюдательным советом ППК "Фонд", восемь объектов будут достраиваться, по четырем принято решение о выкупе долей у собственников - это два дома микрорайона Новомарусино, дома по ул. Приморская, 28 и по ул. Печатников, 12. Сегодня дольщики данных домов уже получают компенсации. Вскоре планируется начать строительные работы и на тех объектах, которые будут достраиваться. В этом списке такие масштабные объекты, как долгострои микрорайона Закаменский", - приводит пресс-служба слова замминистра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

В пресс-службе добавили, что в федеральный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства (ППК "Фонд") региональными властями направлены ходатайства о достройке 40 долгостроев. На сегодняшний день 217 дольщиков дома № 5 микрорайона "Новомарусино" уже получили выплату, еще 60 человек получат средства в ближайшее время, так же как 388 дольщиков дома № 1. В апреле в областном Минстрое сообщали, что решение проблемы обманутых дольщиков в регионе потребует 35 млрд рублей, дома должны возвести до 2024 года.

Ранее микрорайон Новомарусино планировалось начать достраивать в 2021 году. Однако в пресс-службе правительства уточняли, что фонд в настоящее время не может принять решение по объекту, так как ранее застройщик "Доступное жилье Новосибирск" оформил кредит в Промсвязьбанке под залог земельного участка. Обременение не позволяет конкурсному управляющему начать межевание участка.