"Известия": доля ипотеки с низким первоначальным взносом во II квартале выросла до 46%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Доля ипотеки с низким первоначальным взносом (10-20%) во II квартале 2021 года на первичном рынке составила 46% против 40% годом ранее, сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью "Известиям" .

"Меры по ипотеке, которые вступили в силу с 1 августа, касаются только кредитов с низким первоначальным взносом - от 15 до 20%. Мы в последний год видели довольно существенный рост таких кредитов. Во II квартале 2021-го доля ипотеки с первоначальным взносом 10-20% на первичном рынке составила 46% против 40% годом ранее", - отметила Данилова.

По ее словам, в I квартале 2020 года кредиты с первоначальным взносом от 10 до 20% составляли 27% выдач на первичном рынке. "В 2018 году, когда Банк России также повышал надбавки по ипотеке, доля таких кредитов была 38% на первичном рынке и 43% на вторичном. Сейчас на вторичном рынке их доля, наоборот, ниже - 30%, то есть снижение обеспеченности кредитов характерно именно для первичного рынка", - уточнила Данилова.

С 1 августа Банк России ужесточил требования к капиталу для ипотечных кредитов с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья.

Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повышены до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика.