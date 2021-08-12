В ЦБ считают, что российский рынок недвижимости демонстрирует признаки перегрева

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский рынок недвижимости демонстрирует признаки перегрева на фоне роста цен на жилье, сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью "Известиям".

ЦБ обеспокоен тем, что растет ипотека с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика, что может увеличить долю "плохих" кредитов в будущем.

"Мы также учитываем динамику цен на рынке недвижимости. И здесь появляются признаки перегрева: темп роста на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше - 24%, в Санкт-Петербурге - 26%", - сказала Данилова.

Представитель ЦБ пояснила, что рост цен снижает доступность жилья. Также у граждан снижается возможность накопить деньги, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски.

"Но в целом важно подчеркнуть, что качество ипотеки пока достаточно хорошее. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018-2019 годах, когда этот показатель составлял 1,5-2%. Отчасти это связано с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел "испортиться", - отметила она.