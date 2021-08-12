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Минвостокразвития заявило, что доступность стройматериалов - приоритет работы ведомства

Замминистра Марат Шамьюнов также отметил, что для дальневосточных регионов также нужно увеличить федеральную поддержку по программе строительства сейсмоустойчивых зданий

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Расширение и доступность рынка строительных материалов на Дальнем Востоке являются приоритетами в работе Минвостокразвития РФ, сообщил замминистра Марат Шамьюнов  на заседании профильной комиссии Совета законодателей по вопросу реализации программы льготной ипотеки в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"В наши программы также входят задачи по расширению строительных кластеров, стимулированию создания производителей строительных материалов, которых не нужно было бы везти с центральной части, из Сибири, водными путями, чтобы они были под рукой, потому что это важно с точки зрения удешевления конечной цены в квадратном метре. Для нас это топ-5 приоритетов, чтобы создать дополнительное предложение на Дальнем Востоке", - сказал Шамьюнов.

По его словам, для дальневосточных регионов также нужно увеличить федеральную поддержку по программе строительства сейсмоустойчивых зданий. "Будем просить, чтобы на регионы Дальнего Востока, вместо текущих порядка 500 млн руб., приходилась более существенная сумма, чтобы мы могли закрывать эту потребность", - добавил Шамьюнов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что рост цен на новостройки на Дальнем Востоке нивелирует решения властей по вводу льготной ипотеки в регионе. Он отметил серьезный дефицит на рынке первичного жилья и предложил разработать комплекс мер по повышению объема предложения на нем.

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