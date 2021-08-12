Новосибирские власти заявили о рисках срыва госконтрактов по программе капремонта

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области видят риски срыва госконтрактов в сфере строительства в регионе, в том числе по программе капремонта, из-за значительного удорожания строительных материалов. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт в пресс-центре ТАСС.

"На сегодняшний день не только в капитальном ремонте, но и в строительстве наблюдается удорожание строительных материалов, механизмов, видов работ. Причем по некоторым позициям у нас удорожание достаточно серьезное - до 40%. Поэтому есть угроза срыва многих контрактов", - сказал министр.

Он отметил, что в связи с этим правительство Новосибирской области совместно с федеральным центром разрабатывает пакет документов, который позволит корректировать госконтракты. Документы находятся в разработке, но уже подписан приказ Министерства строительства РФ, который позволит пересчитать индексы и базовые цены, а также приблизить нормативные цены к рыночным. Шмидт выразил надежду, что до конца года ситуацию удастся нормализовать.

По его словам, власти региона также ведут переговоры с крупными поставщиками, чтобы завозить строительные материалы оптом по каждому муниципальному образованию. "Эта работа ведется вяло, но в ней есть смысл, так как пока сдержать удорожание строительных материалов не удается. По поручению губернатора мы проводим работу с нашими крупными поставщиками по сдерживанию цен, скидочным программам, чтобы закончить те объекты, которые были согласованы по ценам на начало года", - отметил министр.

Как сообщал гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, Новосибирская область вошла в число регионов Сибирского федерального округа (СФО), где в 2020 году не был выполнен план работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В целом по округу план выполнен на 85%. При этом количество капитально отремонтированных домов должно увеличиться в 2021 году в 2,5 раза - до 892.