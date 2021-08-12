Фонд дольщиков определится с застройкой бывшего участка РАМН на юге Москвы осенью

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства планирует зарегистрировать в Росреестре права на землю с недостроенным лабораторным корпусом институтов психиатрии РАМН и ревматологии на юге Москвы в августе - сентябре 2021 года, после этого фонд начнет разработку участка. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ДОМ.РФ безвозмездно передал в собственность Фонду дольщиков 4,33 га с объектом незавершенного строительства. Речь идет о крупном долгострое, бывшем участке Российской академии медицинских наук (РАМН) по адресу: Каширское шоссе, владение 34-34а, на пересечении Пролетарского проспекта и Каширского шоссе. Строительство объекта началось в 1980-х годах и приостановилось ближе к 2000-м годам.

"У нас сейчас идет оформление земельно-правовых отношений. Заявление о госрегистрации прав собственности подано в Росреестр. Регистрация возможна в течение этого или следующего месяца. После того, как объект будет зарегистрирован, начнется разработка проекта. И мы будем понимать, что там надо делать, что требуется для города. Но мы понимаем, что это будет комплексное инфраструктурное строительство с учетом потребностей города", - рассказали в фонде.

Реализация участка после работ, проведенных ДОМ.РФ по подготовке участка для торгов, была запланирована на первое полугодие 2021 года, рассказали ТАСС в пресс-службе госкомпании. "Торги не были объявлены в связи с инициативой по передаче участка Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства. В настоящий момент вид разрешенного использования участка предполагает здесь строительство лабораторного корпуса медицинского заведения", - пояснили в пресс-службе. На участке есть недостроенный объект общественно-делового назначения площадью 5,3 тыс. кв. м и степенью готовности 40%, уточнили в ДОМ.РФ.

Мнение экспертов

Участок площадью более 4 га перспективен для жилой застройки, но, чтобы построить жилой комплекс или квартал, придется изменить текущий вид разрешенного использования (ВРИ) по площадке, прокомментировала ТАСС генеральный директор риелторской компании VSN Realty Яна Глазунова. По ее словам, масштаб позволяет делать комплексное планирование, что является плюсом как для развития этой части города, так и для качества будущей жилой среды. "Если бы реализацией занимался коммерческий девелопер, то на такой площадке возможно было бы запроектировать порядка 80-100 тысяч кв. метров жилья - полноценный мини-квартал. Хотя площадка расположена на первой линии оживленного шоссе, есть очевидные плюсы для жилого объекта - рядом станция метро, напротив парк. По ценовой нише это бизнес-класс со стоимостью от 350 тыс. рублей за квадратный метр или дороже, в зависимости от концепции. Учитывая близость парка, потенциально в многоэтажном проекте могут быть отличные видовые квартиры", - сказала собеседница агентства.

Безусловно, проблема незавершенного строительства требует решения, она особенно актуальна для Москвы, так как позволяет освободить новые участки для реализации как инвестиционных, так и городских проектов, прокомментировала ТАСС партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Перспективы использования данного участка могут предусматривать как жилищное строительство (для продаж или переселения дольщиков), так и возведение офисной недвижимости (в том числе для размещения будущего Фонда территорий). Вполне вероятно и создание многофункционального комплекса, включающего в себя как жилые корпуса, так и деловую инфраструктуру. Однако сроки реализации проекта, по моему мнению, составят не меньше пяти лет, так как потенциальному застройщику потребуется изменить ВРИ, снести старые и ветхие здания, подготовить площадку, получить разрешительную документацию", - сказала она. Литинецкая добавила, что объем инвестиций в проект зависит от его специфики, однако можно предположить, что оценочно он составит от 7 до 10 млрд рублей.