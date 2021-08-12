Цены на вторичное жилье в Петербурге выросли почти на 22% с начала года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Стоимость вторичной недвижимости в новых домах и старом фонде Санкт-Петербурга за первую половину 2021 года выросла на 21,8 и 16,1% соответственно. Об этом сообщили журналистам в четверг в агентстве "Петербургская недвижимость".

"С начала 2021 года стоимость "квадрата" в старых домах выросла на 16,1%, до 144,4 тыс. рублей, а средняя цена квадратного метра в сегменте "новой вторички" прибавила 21,8% и в июле достигла 190,8 тыс.", - сообщили специалисты компании.

Наибольшей популярностью среди покупателей вторичного жилья в последние месяцы пользуются квартиры в Приморском и Московском районах Санкт-Петербурга. Высокий спрос отмечается в сегменте студий и однокомнатных квартир, отметили в агентстве.

Согласно опубликованным в четверг данным агентства недвижимости ЦИАН, количество заключенных сделок по договорам долевого участия в новых домах Санкт-Петербурга выросло на 9% за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом наблюдается снижение числа новых договоров за январь - июль 2021 года по сравнению со вторым полугодием 2020 года на 18,5%. Специалисты агентства связывают это падение с ослабеванием влияния программы льготной ипотеки, а также ростом цен на жилую недвижимость.

Как сообщали в начале июля аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank, Санкт-Петербург и Москва заняли восьмое и седьмое место соответственно в мировом рейтинге по росту цен на жилье Global Residential Cities Index по итогам первого квартала 2021 года.