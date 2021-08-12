Поддержку сельской ипотеки увеличат на 68% на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Ставрополье получит дополнительно 32 млн рублей на поддержку программы "Сельской ипотеки" в 2021 году, сообщается в четверг в пресс-релизе краевого Минсельхоза. Сумма поддержки в регионе увеличится в общей сложности на 68%, дополнительное финансирование позволит предоставить жителям края еще 640 льготных кредитов.

"В текущем году в связи с востребованностью мероприятия государство выделило 5,3 млрд рублей на субсидирование процентной ставки уполномоченных банков по сельской ипотеке для всех регионов России. Во втором полугодии к этой сумме добавлено еще 2 млрд рублей. В этой структуре средств на Ставропольский край отведено 32 млн рублей в дополнение к 47 млн рублей, которые регион уже освоил в начале года", - цитирует пресс-служба замминистра сельского хозяйства Олега Юрченко.

Программа сельской ипотеки начала работать в России в 2020 году. За это время льготным инструментом на Ставрополье воспользовались почти 1,7 тыс. сельских семей.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа предусматривает кредитование по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на селе. Список сельских территорий определяется в каждом субъекте отдельно.