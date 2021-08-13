ДОМ.РФ в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 8% - до 16,2 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2021 года составила 16,2 млрд рублей, увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наивысший показатель для компании, сообщает в пятницу пресс-служба ДОМ.РФ.

"По итогам первого полугодия 2021 года чистая прибыль компании составила рекордные 16,2 млрд рублей и рентабельность собственных средств превысила 20%. Уверенная динамика финансовых показателей ДОМ.РФ обеспечена профильными направлениями деятельности института развития и во многом отражает рост инвестиционной активности в жилищном строительстве. Эффективное использование капитала позволит ДОМ.РФ и далее наращивать объем инвестиций, запуская новые инструменты и содействуя в реализации задач правительства РФ по развитию жилищной сферы и повышению качества городской среды", - приводятся в сообщении слова гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Рентабельность собственных средств увеличилась на 6,4 процентных пункта - до 23%. Чистые процентные доходы за шесть месяцев 2021 года составили 16,4 млрд рублей - рост на 62,1% по отношению к первому полугодию 2020 года.

Кроме того, портфель проектного финансирования жилищного строительства на 30 июня 2021 года достиг 1,357 трлн рублей, увеличившись с начала года на 25,6%. Однако портфель ипотечных активов снизился на 9,37% - до 824,3 млрд рублей.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ и ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.