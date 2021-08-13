Эксперт предложила ввести пакеты услуг управления многоквартирными домами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пакеты услуг управления многоквартирными домами - "эконом", "комфорт" и "премиум" - можно было бы ввести в систему жилищно-коммунального хозяйства России. Такое мнение высказала в пятницу заместитель председателя Общественного совета при Минстрое России, советник мэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

"Считаю, что надо предельно формализовать все документы, в том числе принятие смет по управлению многоквартирным домом, чтобы собственники выбирали не из бесконечного количества вариантов, а чтобы они могли выбрать один из трех вариантов - "эконом", например, мы сами моем полы, а управляющая компания обеспечивает только безопасность, "комфорт" - нам делают все в полном объеме, а также "премиум", куда будут входить мероприятия по энергоэффективности", - сказала она на круглом столе "Стратегия развития системы ЖКХ Москвы: повышение правовой грамотности населения".

По ее словам, такие пакеты могли бы быть просчитаны и сформированы, чтобы у собственников был выбор.

В настоящее время правительством установлен обязательный перечень работ по дому, при этом собственники вправе на общем собрании заказать какие-то специальные виды жилищных услуг - например, установить домофоны или облагородить придомовую территорию, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

"Объединение услуг по содержанию МКД в пакеты позволит управляющим компаниям объяснять собственникам, что она должна делать, а что требует дополнительных платежей. Тогда не будет завышенных ожиданий, с другой стороны, позволит повысить вовлеченность собственников в управление своим домом", - сказал собеседник агентства.