Минстрой планирует интегрировать ГИС ЖКХ с региональными информационными системами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минстрой России планирует интегрировать государственную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с региональными информационными системами ЖКХ. Об этом сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Александр Козлов в ходе форума "Цифровая эволюция".

"Мы думаем о том, есть редакция законопроекта, чтобы придать большую легитимность региональным информационным системам в сфере ЖКХ. Мы понимаем - вы ближе к жителям, это ваши полномочия, почему бы вам не делать сервисы, которые будут основаны на эталонных данных ГИС ЖКХ", - обратился он к аудитории сессии "Цифровая трансформация государственного управления", среди которой были представители из регионов.

Ранее сообщалось, что Минстрой планирует определить в законодательстве статус региональных информационных систем ЖКХ. Такие системы представляют из себя специализированные базы данных на региональном уровне. Отмечалось, что статус этих региональных систем в Жилищном кодексе в целом не определен (кроме одного - по проведению общих собраний собственников).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Развитием и ее модернизацией займется оператор АО "Оператор информационной системы", полномочия ему передает АО "Почта России".

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому Минстрой наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.