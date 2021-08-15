На форуме в Дагестане обсудили проект частной реновации

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Первый форум по реализации проекта частной реновации состоялся в Дагестане. Мероприятие прошло на площадке парка "Россия - моя история" в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе мультимедийного комплекса.

"На площадке исторического парка "Россия - моя история" в Махачкале впервые в Северо-Кавказском федеральном округе прошел форум по реализации проекта частной реновации.

В мероприятии приняли участие общественники, журналисты, участники программы переселения и соучредители компании "Е.Т. Реновация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участникам форума была организована выставка достижений проекта частной реновации - это готовые и строящиеся объекты в центре Махачкалы.

Соучредитель компании "Е.Т. Реновации" Екатерина Орлова в своем выступлении подчеркнула, что проект дает возможность горожанам улучшить жилищные условия, не покидая своего района.

В рамках программы уже более 120 семей переселились из ветхих домов в новые квартиры.

Реновация и комплексная застройка

В рамках форума обсуждались вопросы реализации проекта частной реновации в регионе, в том числе комплексной застройки. "Цель форума - узнать мнение горожан по поводу согласования проекта Комплексного развития территорий. Согласно закону, принятому в прошлом году, <...> реновация может быть государственной и частной. Государственная предусматривает финансирование из бюджета, а частная реновация проводится только по инициативе собственников земель. Прежде чем планировать новые кварталы, мы хотели узнать мнение общественности - как повлияет эта реновация и какие насущные проблемы она должна решить не только людей, которые получают жилье в центре города. Наша задача, чтобы центр города стал предметом гордости и привлекал туристов", - приводит слова Орловой пресс-служба.

По мнению Екатерины Орловой, центр города больше всего сталкивается с проблемами жилищно-коммунального хозяйства, решение которых требует более системного и комплексного подхода. "Решение вопроса - частная реновация. По представленному проекту государственной реновации предполагается строительство новых кварталов в пригородах Махачкалы, многие люди не согласны переезжать на окраины и хотят остаться жить в центре города, и именно для них есть вариант частной реновации", - добавила она.