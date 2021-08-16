Оренбургская область возглавила рейтинг регионов по скорости строительства домов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оренбургская область, Сахалин и Мордовия лидируют среди регионов России по скорости жилищного строительства, рассчитываемой как количество дней, затраченных на возведение одного дома, говорится в исследовании портала "Единый ресурс застройщиков" (ЕРЗ.РФ).

По данным рейтинга, в Оренбургской области дом в среднем строится за 407 дней. При этом средняя площадь новостройки в регионе составляет 6,9 тыс. кв. м, а ее высота - 17 этажей. В Сахалинской области срок строительства одного дома составляет 439 дней при средней площади 3,5 тыс. кв. м и высоте 11 этажей. В Мордовии на возведение дома застройщики в среднем тратят 510 дней (средняя площадь - 4,1 тыс. кв. м, высота - 13 этажей).

Последнее место заняла Омская область с показателем 1 268 дней (средняя площадь новостроек - 9,6 тыс. кв. м и высота - 15 этажей). В последнюю пятерку также вошли Подмосковье (1 087 дней), Санкт-Петербург (1 069 дней), Ленинградская область (1 050 дней) и Москва (1 038 дней).

Указанные регионы, за исключением Омской области, являются одними из лидеров по вводу жилья застройщиками за последние три года, при этом в них были построены одни из крупнейших домов. Так, в Москве и Петербурге средняя площадь составила 16,4 тыс. и 17,2 тыс. кв. м, а высотность - 22 и 19 этажей соответственно. Для Подмосковья и Ленинградской области эти показатели чуть меньше - 10,3 тыс. кв. м (18 этажей) и 9,2 тыс. кв. м (15 этажей) соответственно.

"Учитывая, что срок строительства рассчитывается, как количество дней на дом, то на возведение столь крупных домов требуется и больше дней стройки. Для Москвы это показатель составил 34,6 месяца, а для Санкт-Петербурга - 35,6 месяца", - пояснил ТАСС руководитель портала ЕРЗ.РФ, генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик. Он добавил, что средняя скорость строительства отдельного дома в России составляет - 827 дней, или 27,6 месяца.

В исследовании рассчитывается среднее арифметическое срока строительства всех введенных в эксплуатацию домов застройщиками в конкретном регионе за последние три года. При этом в рейтинге отсутствуют регионы, в которых за это время девелоперы ввели менее 50 тыс. кв. м жилья. Таким образом, в исследовании представлено 75 субъектов.