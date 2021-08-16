Ввод жилья в России вырос на 30%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Почти 44 млн кв. м жилья введено территории Российской Федерации за январь - июль 2021 года, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

"Хорошо идем по жилью - за месяц введено 7,44 млн кв. м, что на 30% больше, чем годом ранее. За семь месяцев ввели уже 43,9 млн кв. м, что также на 30% больше, чем в том году", - написал Хуснуллин со ссылкой на данные Росстата.

По его словам, правительство РФ усиленно работает над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства в стране сохранилась, а итоговый показатель 2021 года составил 85,5 млн кв. м.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м.

По данным Росстата, ввод в эксплуатацию жилья в России вырос на 29,7% за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 36,5 млн кв. м. За второй квартал 2021 года введено 18,7 млн кв. м, что на 47,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, а отдельно в июне 2021 года - 7,7 млн кв. м, что на 34,9% больше, чем в июне 2020 года.