Долгострои без требований дольщиков планируют исключить из реестра до конца сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 200 долгостроев, по которым нет требований обманных дольщиков, могут быть исключены из единого реестра проблемных объектов до конца сентября благодаря принятию поправок в закон о долевом строительстве, сообщила во вторник пресс-служба Фонда защиты прав дольщиков.

"До конца сентября 2021 года из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) может быть исключено порядка 200 домов. Дополнительные критерии для исключения объектов были утверждены федеральным законом 273-ФЗ, который вступил в силу с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Единый реестр проблемных объектов сегодня включает 2,9 тыс. долгостроев. Раньше исключать из реестра дома можно было лишь по двум основаниям: ввод объекта в эксплуатацию и передача фонду прав застройщика на земельный участок после принятия решения о выплате компенсаций обманутым дольщикам.

"Согласно поправкам, внесенным в законодательство о долевом строительстве, перечень оснований для исключения объектов из ЕРПО дополнился тремя критериями. В их числе: погашение субъектом всех требований дольщиков, отсутствие по объектам пострадавших граждан и конкурсного производства в отношении застройщика, выплата всем участникам долевого строительства страхового возмещения", - пояснил генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным фонда, требования граждан отсутствуют по 341 долгострою, включенному реестр, а под новые критерии подходят порядка 200 из них. До сентября 2021 года ожидается выход приказа Минстроя, который утвердит перечень документов для исключения таких долгостроев из реестра. После этого регионам необходимо будет направить в единую информационную систему жилищного строительства сведения об проблемных домах, удовлетворяющих новым критериям. На основе этих данных фонд сможет исключить долгострои из реестра.

"Таким образом, в реестре останутся только те проблемные объекты, по которым граждане нуждаются в помощи. Исключенные объекты в дальнейшем могут быть переданы новым застройщикам. Они смогут завершить строительство с привлечением денежных средств дольщиков только по счетам эскроу", - подчеркнул Тимофеев.

Новые поправки

Кроме того, Фонд дольщиков предлагает расширить критерии еще одним условием и исключать из реестра дома без требований дольщиков, но в отношении застройщиков которых введено конкурсное производство.

"По нашему мнению, наличие конкурсного производства в отношении застройщиков, которые не привлекают средства граждан, не влияет на права граждан. Соответствующая поправка об исключении из реестра проблемных таких объектов не была поддержана в весеннюю сессию. Поэтому мы будем предлагать включить ее в законопроект осенью", - отметил Тимофеев.

Ранее в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он. По словам Тимофеева, в 2021 году планируется принять решения о завершении строительства или выплате компенсаций по более чем 700 проблемным объектам, тем самым восстановив права 45 тыс. обманутых дольщиков. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков.