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НОСТРОЙ предложил продлить компенсации строителям, если рост цен продолжится

По расчетам Национального объединения строителей, контракты, которые были заключены после второго квартала 2020 года, заведомо являются убыточными

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Возможность увеличивать цены госзаказов должна быть распространена на контракты, заключенные после 1 июля 2021 года, если рост цен на строительные материалы в РФ продолжится. С таким предложением выступил во вторник президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при Минстрое России Антон Глушков.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление, благодаря которому разрешается увеличивать цены госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года.

"Я думаю, если стоимость на строительные материалы так же будет меняться, то, наверное, этот период каким-то образом надо будет продлевать и распространять на те контракты, которые будут заключены после [1 июля 2021 года]", - сказал Глушков на расширенном заседании профильной комиссии Общественного совета при Минстрое.

Он добавил, что, по расчетам НОСТРОЙ, контракты, которые были заключены после второго квартала 2020 года, заведомо являются убыточными.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы с января по июль 2021 года выросли на 26%.

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