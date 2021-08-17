ДОМ.РФ планирует оценить кадровый потенциал в строительной отрасли РФ на ближайшие годы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил опрос девелоперских компаний, с помощью которого планирует оценить кадровый потенциал в строительной отрасли на ближайшие пять лет. Об этом во вторник сообщил директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев в ходе выступления на круглом столе "Стройка.Главное".

"Опрос, который мы запустили, нужен, чтобы более детально понять, какие специалисты и в каком объеме нужны рынку. Данные, которые будут получены благодаря этому опросу, смогут использовать наши коллеги-застройщики, а на их основе мы как институт развития планируем разработать государственную программу, которая помогла бы решить вопрос дефицита кадров в перспективе 5-10 лет", - отметил Первенцев.

В частности, институт развития планирует изучить сложившуюся ситуацию в строительной сфере, проанализировать практики девелоперских компаний по работе с молодыми сотрудниками и оценить их потребности в кадрах на ближайшие годы. Опрос планируется провести до 21 августа при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Первенцев добавил, что строительная отрасль сегодня стала одной из наиболее развивающихся, однако пока, по результатам опроса ВЦИОМ и ДОМ.РФ, занимает только десятое место в рейтинге наиболее востребованных сфер для работы.

ДОМ.РФ как институт развития проводит несколько образовательных программ для повышения квалификации в строительной отрасли, в числе которых всероссийская программа подготовки специалистов в области проектного финансирования "Проект. Ф".