Эксперты ожидают утроение выдачи семейной ипотеки в России после продления программы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Выдача льготной семейной ипотеки в России может утроиться в результате продления госпрограммы до конца 2023 года. Такое мнение ТАСС во вторник высказали опрошенные эксперты.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин ранее во вторник на заседании кабмина, правительство РФ приняло решение о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. В настоящее время льготный кредит можно оформить до 1 марта 2023 года.

Существуют предпосылки, что именно программа семейной ипотеки станет в ближайшие годы базовым льготным ипотечным продуктом, спрос на такие кредиты будет расти, прогнозирует генеральный директор РАСК, эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко. "Исходя из заявленного лимита средств на выдачу кредитов - 1,7 трлн рублей - можно говорить о том, что за 2,5 года программой смогут воспользоваться порядка 450 тыс. семей, это 180 тысяч кредитов в год. По данным ДОМ.РФ, за прошедшее полугодие по этой программе было выдано порядка 30 тыс. кредитов, однако она распространялась только на семьи с двумя и более детьми. Соответственно обновленная версия программы семейной ипотеки предполагает увеличение выдачи примерно в три раза", - сказал собеседник агентства.

Спрос на льготную семейную ипотеку вырастет и в годовом исчислении может достичь 100-120 тыс. кредитов в 2022 году, отметил главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. По его словам, решение продлить программу является следствием продолжения комплекса демографических мер (материнский капитал, погашение на 450 тыс. рублей кредита при рождении третьего ребенка). "Кроме того, среди целей - уход от массовых безадресных программ в более индивидуальные, с ярко выраженным социальным эффектом", - сказал собеседник ТАСС.

Это, по сути, первое заблаговременное продление программы государственной поддержки ипотеки для семей с детьми, прокомментировал эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда", директор по развитию автономной некоммерческой организации "Моя ипотека" Павел Склянчук. "Продление сделает возможным еще стольким же семьям улучшить жилищные условия и окажется полезным семьям, в которых сейчас родились дети. Таким образом, мама может выйти из декрета через полтора-два года, в семье появятся две зарплаты, и она сможет оформить ипотеку. Кроме того, принятое решение позволит синхронизировать спрос и предложение, что позволит нивелировать перегрев рынка или падение спроса", - сказал он.

Семейная ипотека

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Правительство России по поручению главы государства 1 июля утвердило постановление о расширении программы семейной ипотеки. Теперь принять в ней участие могут также семьи с одним ребенком.

Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Кроме того, в апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.