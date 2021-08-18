ДОМ.РФ запустил специальную программу ипотеки для ученых российских наукоградов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил специальную ипотечную программу для российских ученых, работников научных организаций и организаций высшего образования в наукоградах. Об этом сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

"В целях поддержки работников научных организаций создан специальный ипотечный продукт, который ориентирован на жителей 13 наукоградов, то есть более чем на 1,1 млн человек в общей сложности. Мы надеемся, что наши наработки в этом направлении станут основой для федеральной ипотечной программы для ученых", - приводятся слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Программа "ипотека для научных работников" предполагает снижение ставки на 0,7 п. п. по основным ипотечным продуктам Банка ДОМ.РФ. Так, ипотека на новостройки в банке доступна по ставке от 6,6%, на вторичное жилье - от 8%, рефинансирование - от 6,7%, ипотеки на готовый дом - от 10,1% и кредитов на ИЖС - от 7,9%. Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов напомнил, что ранее банк запустил также льготную ипотечную программу для медицинских работников и пилотную программу льготного кредитования индивидуального жилищного строительства.

В России 13 городов имеют статус наукограда: Бийск в Алтайском крае, Кольцово в Новосибирской области, Мичуринск в Тамбовской области, Обнинск в Калужской области, а также Дубна, Жуковский, Королев, Протвино, Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино, Черноголовка в Московской области.