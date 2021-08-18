В Саратовской области почти втрое увеличат темпы выдачи квартир детям-сиротам

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Темпы выдачи жилья детям-сиротам нарастят в Саратовской области, сообщила в среду прокуратура региона.

"В 2021 году Саратовской области мерами прокурорского реагирования удалось увеличить до 1,7 млрд рублей объемы финансирования соответствующих мероприятий. Если в прошлом году было предоставлено около 500 квартир, то в текущем после вмешательства надзорного ведомства жильем планируется обеспечить 1 400 граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на днях детям-сиротам были вручены первые именные свидетельства на приобретение жилья в собственность. Указанный документ может быть использован для покупки квартиры либо дома в любом районе области. Согласие на получение таких выплат уже дали 600 человек.

В 2020 году председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести персональную ответственность профильных министров за срыв программы по предоставлению жилья сиротам в Саратовской области, сообщив что власти отстают от поставленных задач. Он также призвал властей региона усилить темпы выдачи жилья детям-сиротам.