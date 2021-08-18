Директор Федерального центра стандартизации Музыченко назначен замглавы Минстроя

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил директора Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФЦС) Сергея Музыченко на должность заместителя министра строительства и ЖКХ. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Музыченко Сергея Григорьевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.

Сергей Музыченко родился в 1984 году в Ахтубинске Астраханской области. Окончил Московский государственный строительный университет. С 2007 год по 2012 год работал на разных должностях - от ведущего специалиста до советника - в Мосгосстройнадзоре. В 2013 году перешел в московский Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, где в течение четырех лет работал сначала начальником лаборатории, затем первым заместителем директора.

С 2017 год по 2020 год прошел путь от зампредседателя до первого заместителя председателя, статс-секретаря комитета государственного строительного надзора Москвы. В 2020 году работал заместителем директора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства России. Должность директора ФЦС занимал с ноября 2020 года.

Ранее Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрия Волкова по его просьбе.