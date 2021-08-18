Девелопер прогнозирует рост интереса покупателей квартир к семейной ипотеке в России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Девелопер "Самолет" наблюдает рост спроса покупателей квартир к семейной ипотеке, компания прогнозирует увеличение доли льготной программы в своих продажах до 15-20% в ближайшие месяцы. Такое мнение выразил в среду управляющий директор группы "Самолет" Андрей Пахоменков в ходе презентации ГК "Самолет" в рамках планируемого размещения облигаций на Московской бирже.

"Мы сейчас видим большую заинтересованность [в программе семейной ипотеки], люди приходят и интересуются именно этим продуктом. Мы считаем, что в ближайшие несколько месяцев доля такой льготной ипотеки достигнет у нас 15-20%", - сказал Пахоменков.

По итогам июля семейная ипотека в доле продаж компании "Самолет" составила порядка 3-4%, добавил он.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже программу распространили и на первенцев.

Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 августа сообщил, что правительство РФ приняло решение о продлении семейной ипотеки до конца 2023 года.