Кабмин выделит 20 млрд руб. на переселение из аварийного жилья за счет штрафа "Норникеля"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Минстрою почти 20 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, повышение устойчивости жилых домов и модернизацию инфраструктуры российских регионов за счет средств, выплаченных Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК, входит в "Норникель) за нанесенный вред водным объектам. Об этом говорится в согласованном Минфином проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).

"В целях повышения уровня обеспеченности субъектов РФ объектами социальной и инженерной инфраструктуры и приближения сроков ввода в эксплуатацию 42 объектов капитального строительства выделить в 2021 году 19,7 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - говорится в документе.

В частности, из этих средств около 13,1 млрд рублей выделяется на увеличение имущественного взноса РФ в Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Почти 3,4 млрд рублей пойдут на предоставление субсидий субъектам на стимулирование программ развития жилищного строительства, около 2,2 млрд рублей - на мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ. Чуть меньше 1 млрд рублей планируют направить на модернизацию инфраструктуры регионов.

Как отмечается в проекте распоряжения, этот документ подготовлен во исполнение поручения правительства о предоставлении средств федерального бюджета, поступивших в резервный фонд от уплаты НТЭК "платежа в возмещение вреда, причиненного водным объектам". Наибольший объем субсидий в целях стимулирования программ жилищного строительства направят в Ставропольский край (1,383 млрд рублей), Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики (около 494,5 и 431,7 млн рублей). Кроме того, в бюджет Чечни планируют направить почти 2 млрд рублей на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. 3 марта 2021 года компания заявила о полной выплате средств.