Частные инвестиции на 1,8 млрд рублей планируется привлечь в закрытый ПИФ склада Ozon

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Компания Parus Asset Management, управляющая закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) на базе склада Ozon, планирует привлечь частные инвестиции на 1,8 млрд рублей в этот фонд за период от полугода до года. Об этом сообщил в четверг журналистам операционный директор Parus Asset Management Евгений Большаков.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости - инструмент коллективных инвестиций, который позволяет вкладывать средства пайщиков в объекты жилой или коммерческой недвижимости.

"Parus Asset Management планирует привлечь частные инвестиции на сумму 1,8 млрд рублей. Мы ожидаем, что весь объем паев будет распродан в период от полугода до года, в зависимости от того, как пайщики будут входить (в фонд - прим. ТАСС) через биржу", - сказал он.

Стоимость пая составляет порядка 6,3 тыс. рублей. Целевая доходность фонда составляет 10,57%, что должно позволить инвесторам за 9 лет окупить вложения, продолжая владеть складом и землей под ним, уточнил он.

Логистический центр компании Ozon расположен в производственном кластере г. Тверь "Боровлево-2". Общая площадь четырех очередей производственно-логистического центра составляет 70 тыс. кв. м, в 2022 году планируется строительство пятой очереди комплекса. В 2020 году логистический центр перешел под управление компании Parus Asset Management.