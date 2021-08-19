ДОМ.РФ: выплаты до 450 тыс. рублей по ипотеке одобрены для 200 тыс. многодетных семей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 200 тыс. многодетных семей получили одобрение на списание части долга по ипотечному кредиту в размере до 450 тыс. рублей. Об этом сообщил директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов на "Ипотечном марафоне", организованном институтом развития ДОМ.РФ и Минфином.

"Программа оказалось очень востребованной. Уже более 200 тыс. положительных решений принято ДОМ.РФ. Мы уже почти 90 млрд рублей направили на погашение задолженности граждан", - сказал Насонов.

Также более 10 тыс. семей полностью погасили ипотеку благодаря государственной программе, говорит директор подразделения. По данным ДОМ.РФ, наибольшее число заявлений на участие в программе подают многодетные семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Челябинской областей, Краснодарского края, Республик Татарстан, Башкортостан, а также Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта, в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива или для строительства жилья или покупки недостроенного дома. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.