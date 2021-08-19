Росреестр в Москве принял почти 6 млн заявлений через МФЦ за все время их работы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве приняло более 5,8 млн заявлений на учетно-регистрационные действия с недвижимостью через многофункциональные центры за все время их работы в столице, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба ведомства.

22 августа 2021 года исполняется десять лет со дня открытия первого в Москве многофункционального центра предоставления государственных услуг "Мои документы". В июле 2013 года между столичным управлением Росреестра и ГБУ МФЦ было подписано соглашение, которое позволило москвичам подавать документы на кадастровый учет и регистрацию собственности, а также получать выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по принципу одного окна.

"За это время управлением Росреестра по Москве через МФЦ принято более 5,8 млн заявлений на проведение учетно-регистрационных действий, в том числе 396,8 тыс. - за январь-июнь текущего года, что в 1,2 раза (+23%) больше, чем за аналогичный период годом ранее (322 427)", - говорится в сообщении.

Наиболее востребованной услугой Росреестра, оказываемой через офисы "Мои документы", стала регистрация права собственности на недвижимость. На нее приходится почти 90% всех принятых через МФЦ обращений с 2013 года, уточнили в ведомстве.

"Если в 2013 году через центры госуслуг нами было принято 292 тыс. заявлений, то уже по результатам следующего года их число увеличилось почти в два раза - до 547 тыс. заявлений. При этом в текущем году только за первое полугодие уже принято почти 397 тыс. заявлений через МФЦ. Это в 1,3 раза больше, чем за весь 2013 год", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По его словам, максимальное количество принятых заявлений, оформленных через центры "Мои документы", фиксировалось в 2019 году. Тогда доля таких заявлений от общего числа, поступивших в ведомство, достигла 68% и не снижается до сих пор.