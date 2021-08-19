Около 50 тыс. россиян воспользовались ипотечными каникулами за два года действия закона

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Около 50 тыс. граждан (или 0,5% от числа всех ипотечных заемщиков) воспользовались ипотечными каникулами в рамках закона, действующего с 31 июля 2019 года. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе Всероссийского экспертного онлайн-марафона.

"Это 0,5%, это примерно 50 тыс. граждан", - сказал он.

При этом 85% из них смогли восстановить платежеспособность в течение положенных шести месяцев, добавил представитель ЦБ.

По его словам, вместе с тем многие банки при несоблюдении всех условий для предоставления кредитных каникул по закону предлагают гражданам собственные программы реструктуризации задолженности.

Бюро кредитных историй отмечают, воспользовался ли заемщик кредитными каникулами, но эта информация не влияет на кредитный рейтинг и возможность получения будущих кредитов, отметил Мамута.

О законе

31 июля 2019 года вступил в силу закон об "ипотечных каникулах". Документ позволяет заемщикам приостанавливать платежи по ипотечному кредиту на срок до полугода. Каникулы могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%). При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления "ипотечных каникул" должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.

По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия "ипотечных каникул". При этом "ипотечные каникулы" можно взять только по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.

Кроме того, с 1 августа 2019 года материальная выгода, полученная при "ипотечных каникулах", освобождается обложения налогом на доходы физических лиц. Положение применяется в отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.