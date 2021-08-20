В Ингушетии намерены досрочно реализовать программу переселения из аварийного жилья

МАГАС, 20 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены досрочно, в течение двух лет, завершить реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Согласно заключенному соглашению с Фондом ЖКХ региону предоставляется 30% средств от общей суммы, которые уже доведены на счет администраций муниципальных образований. Вторую часть - 70% средств - планируется освоить до конца сентября этого года. После досрочного завершения этапа 2021 года Минстроем Ингушетии будет начата работа, направленная на подачу заявки в Фонд ЖКХ на этап 2022 года, также для досрочного завершения реализации программы нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

Речь идет о республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2019-2024 годах", которая была утверждена в рамках нацпроекта.

"Кроме того, среди показателей региона отмечены итоги реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Так, по состоянию на сегодня из 34 общественных территорий в девяти муниципальных образованиях работы по их благоустройству завершены по 23. Оставшиеся 11 территорий будут благоустроены до конца октября месяца 2021 года", - добавили в пресс-службе.

В 2020 году в Ингушетии был перевыполнен план по переселению людей из аварийных домов в 5,6 раза - по нацпроекту "Жилье и городская среда" в течение прошлого года в регионе были переселены 56 человек. Всего же в республике необходимо переселить из аварийного жилья 447 человек (102 семьи).

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.