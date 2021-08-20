Минстрой планирует унифицировать правила застройки территорий по всей России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует осенью снизить административные барьеры для застройщиков, а также унифицировать правила застройки земельных участков во всех регионах России. Об этом сообщил в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на бизнес-бранче для девелоперов.

"Мы осенью будем заниматься тем, что снимем еще административные барьеры [в строительстве] и будем просить привести к однообразию правила игры в каждом регионе. Чтобы те застройщики, которые хотят зайти в те или иные регионы, могли это делать спокойно, понимая, что никаких неожиданностей и дополнительных барьеров для них не будет", - сказал Стасишин.

По словам замминистра, сегодня стоит задача в два раза увеличить объем строящегося жилья в стране. "Год пандемии и полгода 2021 года показали, что застройщики это сделать готовы. Они видят то, что мы <…> как раньше не меняем раз в полгода законодательство, что формируется "инфраструктурное меню", которое позволяет обеспечивать социальной, транспортной, инженерной инфраструктурой земельные участки", - сказал Стасишин.