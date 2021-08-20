Банк ДОМ.РФ в первом полугодии увеличил чистую прибыль в 4,3 раза

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2021 года составила 7 млрд рублей, увеличившись в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе банка.

"Чистая прибыль составила 7 млрд рублей, увеличившись на 5,4 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении с уточнением, что по отношению к первому полугодию 2020 года рост составил 330%, или в 4,3 раза. В отчетности отмечается, что чистые процентные доходы банка за первое полугодие 2021 года увеличились на 70,7% (4,9 млрд рублей) до 11,9 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Изменение чистых процентных доходов обусловлено ростом средней величины (процентных) активов, уточнили в банке.

Банк последовательно реализует стратегию группы ДОМ.РФ, прокомментировал показатели председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко. "Активная работа Банка ДОМ.РФ на ключевых для нас рынках финансирования строительства жилья и ипотеки проявляется, в первую очередь, в динамике роста кредитно-гарантийного портфеля и чистой прибыли по стандартам МСФО", - приводятся его слова в сообщении.

Кредитный портфель банка с начала 2021 года вырос на 36,3% и достиг более 445,9 млрд рублей на 30 июня 2021 года. В частности, портфель финансирования жилищного строительства вырос на 53,5% до 194,9 млрд рублей, а ипотечного жилищного кредитования физических лиц - на 25,9% до 219,8 млрд рублей.

Достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня 2021 года составила 16,9% по сравнению с 17,1% по состоянию на 31 декабря 2020 года. Кроме того, обязательства банка с начала 2021 года выросли на 29,6% до более 518 млрд рублей (по данным на 30 июня 2021 года), в основном за счет роста объема средств на счетах эскроу физических лиц и депозитов государственных организаций.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.