Фонд дольщиков планирует привлекать девелоперов к застройке земельных участков

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Фонд дольщиков планирует привлекать девелоперов к совместной застройке земельных участков, которые были переданы Фонду после выплаты компенсаций обманутым дольщикам. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев на бизнес-бранче для девелоперов.

"Есть порядка 200 участков, на которых мы хотим строить самостоятельно. Самостоятельно по всей России это сделать достаточно сложно. Поэтому мы бы хотели, чтобы вы [девелоперы] посмотрели на эти земельные участки под строительство и, возможно, выступили партнерами", - сказал Тимофеев.

По его словам, имеется также возможность реализации на таких участках проектов комплексной застройки. Участие в подобных проектах девелоперов будет отдельно обсуждаться с компаниями. По словам Тимофеева, на названных земельных участках можно построить минимум 4 млн кв. м жилья.

Всего Фонд дольщиков может получить около 500 земельных участков. При этом уже около 115 участков Фонд зарегистрировал как свою собственность, градостроительный потенциал на них достигает 1,3 млн кв. м. Информация об этих землях размещена на сайте Фонда. По словам Тимофеева, они выставлены на продажу.