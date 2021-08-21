Исследование: каждый десятый россиянин в 2021 году намерен взять кредит на покупку жилья

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин в 2021 году планирует взять кредит на покупку недвижимости. При этом 75% для этого рассматривают взятие целевого кредита (ипотеки), лишь 5% собираются взять потребительский кредит, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24".

"Каждый 10-й россиянин в 2021 году планирует взять кредит на покупку недвижимости. Интересно отметить, что еще 20% опрошенных задумывается о покупке жилья в ближайшие два-три года, при этом более 80% признались, что сделать это без привлечения кредитных средств не представляется возможным. 75% рассматривают для этой цели - целевой кредит (ипотеку), лишь 5% собираются взять потребительский кредит на покрытие недостающей суммы", - отмечается в исследовании.

Согласно опросу, проведенному в рамках исследования, оформлять ипотеку в 50% случаях собираются граждане в возрасте до 35 лет, 35% - 36-55 лет и 15% - более 55 лет. При этом у 80% из них совокупный доход превышает 40 тыс. рублей.

В исследовании отмечается, что на текущий момент количество ипотечных заёмщиков в России составляет порядка 10 млн человек, то есть обременение имеет каждый седьмой экономически активный житель.

"В прошлом году ипотечные ставки понизились, что вызвало резкий приток клиентов, среди которых были и те, кто собирался совершить покупку позже, но опасаясь роста ставок совершили покупку в моменте с более низким первоначальным взносом. Как следствие, сумма кредита и срок кредитования увеличивались. Данный фактор потенциально может быть расценён как риск. Банки все же ожидают от заемщика, что в виде первоначального взноса у него есть не менее 10-20% от стоимости жилья", - комментирует член совета СРО НАПКА, управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель.