Минстрой планирует предоставить жилье всем очередникам до 2030 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Около 854 тыс. семей из льготных категорий стоят в очереди на получение жилья. До 2025 года планируется улучшить жилищные условия людей с инвалидностью, а до 2030 года всех остальных очередников, говорится в проекте государственной программы, изменения в которую подготовил Минстрой России.

"Решением задачи в данном направлении является обеспечение жильем указанных граждан до 2030 года, а также завершение до 2025 года мероприятий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя", - говорится в проекте паспорта госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, к 2030 году планируется ликвидировать накопившуюся очередь и перейти на обеспечение жильем льготников в плановом порядке. Для этого, по оценкам Минстроя, необходимо около 1,5 трлн рублей из федерального бюджета.

Для реализации этой задачи предполагается создать единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий, повысить адресность поддержки и упростить систему обеспечения жильем детей-сирот. Так, детям-сиротам предлагается выдавать жилищные сертификаты на покупку жилья. Кроме того, для улучшения жилищных условий нуждающихся предполагается использовать доступную социальную аренду с регулируемыми тарифами.

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году. В настоящее время ее действие рассчитано до конца 2025 года. Мероприятия программы согласуются с национальным проектом "Жилье и городская среда".