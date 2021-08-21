Выдачу ипотеки в России планируют увеличить до 2,3 млн кредитов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Не менее 2,3 млн ипотечных кредитов планируется выдавать в России ежегодно к 2030 году, в том числе за счет снижения ставок, говорится в проекте государственной программы, изменения в которую подготовил Минстрой России. Таким образом, ежегодная выдача будет увеличена на 35% по сравнению с показателем 2020 года.

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"Результатом реализации данной задачи к 2030 году будет обеспечение выдачи не менее 2,3 млн кредитов ежегодно, в том числе за счет снижения ставки, ежегодное обеспечение финансирования строительства порядка 35-45 млн кв. м жилья", - говорится в проекте паспорта госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

По данным Банка России, в 2020 году в РФ было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей - рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка.

При реализации госпрограммы Минстрой также намерен сделать доступной ипотеку для не менее чем половины российских семей. Этому будут способствовать стандартизация и цифровизация рынка ипотеки, реализация долгосрочных программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, повышение инвестиционной привлекательности и ликвидности ипотечных ценных бумаг, а также развитие механизма ипотечного кредитования строительства индивидуальных жилых домов.

Как отмечается в проекте программы, ипотечное кредитование является основным рыночным способом улучшения жилищных условий: ежегодно более 40-50% всех сделок с жильем оформляются с привлечением ипотеки, в том числе 60-70% - для покупки квартир в новостройках. По итогам 2020 года накопленный ипотечный портфель составляет около 10% ВВП, что в 1,5 раза ниже уровня восточноевропейских стран с сопоставимой структурой собственности на жилье, а доля ипотеки в совокупных кредитах населения - около 40% (60-80% в развитых странах).

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году. В настоящее время ее действие рассчитано до конца 2025 года. Мероприятия программы согласуются с национальным проектом "Жилье и городская среда".