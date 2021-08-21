Минстрой предложил строить арендные дома в рамках комплексной застройки территорий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Механизм комплексного развития территорий планируется использовать для строительства социального и арендного жилья в России. Такие задачи Минстрой России предлагает включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"Использование механизмов КРТ (комплексное развитие территорий) для строительства социального и арендного жилья, законодательное закрепление механизма поддержки строительства "стартовых домов" в рамках договоров КРТ на земельных участках Фонда защиты прав граждан", - говорится в проекте паспорта программы, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Механизм комплексного развития территорий предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Президент России Владимир Путин подписал документ в конце 2020 года.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект о создании публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем слияния Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков. Новая структура объединит функции двух институтов и сохранит правопреемственность всех обязательств. Предусмотренный срок вступления в силу законопроекта - с 1 января 2022 года.

Фонд, согласно проекту закона, призван создать благоприятные условия для проживания граждан, стимулировать реформирование ЖКХ, а также сокращать непригодный жилищный фонд, реализовывать государственную жилищную политику, осуществлять функции застройщика в пределах своих полномочий и технического заказчика. Объединенный фонд будет заниматься комплексным развитием территорий и привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).