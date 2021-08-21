Более 16 млн кв. м аварийного жилья планируется расселить в 2025-2030 годах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минстрой России планирует с 2025 по 2030 год расселить более 16 млн кв. м аварийного жилья. Такие показатели предлагается включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"Результатом реализации данной задачи к 2030 году будет: обеспечение превышения ежегодного объема расселения над ежегодным объемом признания жилья аварийным; расселение до конца 2024 года не менее 6,8 млн кв. м аварийного жилья; расселение в период 2025-2030 годов 16,2 млн кв. м аварийного жилья", - говорится в проекте паспорта программы, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Сегодня в России действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года. Сокращению непригодного для проживания жилищного фонда препятствует ежегодное накопление вновь признанного аварийного жилья - около 2 млн кв. м в год, отмечается в проекте паспорта.

При расселении аварийного жилья предлагается использовать институт наемного жилья, сертификаты для покупки жилья на первичном рынке, а также строительства индивидуальных домов. Кроме того, планируется развивать механизмы концессионных соглашений и государственно-частного партнерства для развития инфраструктуры, а также льготной ипотеки и выплаты компенсаций собственникам стоимости жилья. Вместе с этим при расселении аварийного жилья планируется использовать механизмы комплексного развития территорий и оказывать им господдержку.

Ранее в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ сообщали ТАСС, что новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, планируется запустить уже в 2021 году, на нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года. Замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров отмечал, что к концу 2024 года аварийными дополнительно будут признаны дома площадью 15 млн кв. метров, к 2030 году этот показатель увеличится до 30 млн кв. метров.

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году. В настоящее время ее действие рассчитано до конца 2025 года. Мероприятия программы согласуются с национальным проектом "Жилье и городская среда".