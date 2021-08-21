Минстрой планирует сократить затраты по строительству на 20% к 2030 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Затраты по строительству объектов к 2030 году должны быть сокращены на 20%. Такую инициативу Минстрой России предлагает включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"Результатом задачи в данном направлении к 2030 году будет снижение финансовых затрат на создание объектов капитального строительства на 20% к уровню 2020 года", - говорится в проекте паспорта программы, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, предлагается сократить сроки строительства социальных объектов на 20%, а промышленных - на 40%. Предполагается, что к 2030 году будет создано единое цифровое пространство в сфере строительства и все взаимодействие с государством будет вестись в электронном виде.

Достигнуть эти цели поможет внедрение инновационных энергоэффективных и экологичных, а также информационных технологий в проектирование и строительство, создание суперсервиса "Цифровое строительство" и развитие института типового проектирования. Минстрой также планирует синхронизировать инвестиционные программы естественных монополий и проекты жилищного и промышленного строительства.

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году. В настоящее время ее действие рассчитано до конца 2025 года. Мероприятия программы согласуются с национальным проектом "Жилье и городская среда".