Володин считает, что 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Госдума за последнее время приняла ряд законов, благодаря которым 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Были приняты законы, и в этом надо отдать должное заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину. Депутаты редко кого-то благодарят. Став вице-премьером, первое, с чего он начал, разобравшись в проблематике, - активно формировать законодательную базу", - написал Володин.

По мнению спикера, "в результате принятых решений 2021 год может стать одним из самых успешных для жилищного строительства".

Володин заметил, что "решение жилищных проблем и защита прав граждан на жилье стали одним из приоритетных и сложнейших направлений работы Госдумы". "Ситуация в этой сфере была непростой: расплодились компании-однодневки и мошенники, из-за действий которых люди оставались без крыши над головой и денег", - указал он.

Принятые законы, продолжил Володин, "позволили исключить финансовые риски для граждан при покупке жилья в строящемся доме". "Деятельность застройщиков стала более прозрачной. Жилье защитили от неправомерных посягательств. Понятие "обманутый дольщик" постепенно уходит в прошлое. Но проблема еще остается", - отметил он.

Володин, в частности, выделил законы об эскроу-счетах, о Фонде защиты прав дольщиков, о компенсации дольщикам и членам ЖСК, о реновации, комплексном развитии территорий и защите обманутых покупателей жилья.