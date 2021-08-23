Эксперты: выдачи ипотеки в 2021 году могут вырасти до 4,5 трлн руб.

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Выдачи ипотеки в 2021 году могут вырасти до 4,5 против 4,4 трлн рублей в 2020 году, говорится в аналитической записке "Жилье в ипотеку: иллюзия доступности", подготовленной агентством "Эксперт РА". Темп роста ипотечной выдачи в этом году составит около 1% по сравнению с 51% в 2020 году, считают эксперты.

"Высокие темпы роста в 1-м полугодии 2021 г. позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели 2020 года. По нашей оценке, выдачи могут составить до 4,5 против 4,4 трлн рублей в 2020 г.", - говорится в материале.

При этом сдерживать рынок, по мнению аналитиков, будет реализовавшийся с опережением в 2020 году и первой половине 2021 года спрос на ипотеку, как для целей покупки жилья, так и в инвестиционных целях. Также будет снижаться количество новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения и ростом рыночных ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (повышения ЦБ РФ ключевой ставки). Однако рынок поддержит увеличение выдачи по льготной программе семейной ипотеки, круг получателей которой был расширен.

Кроме того, на фоне роста рыночных ставок и сокращения льготной ипотечной госпрограммы под 6,5%, которая обеспечивала большую долю продаж, возможна активизация запуска совместных программ банков с застройщиками.

Средние ипотечные ставки на вторичном рынке в этом году вырастут на 0,5-1 п. п. и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ. При этом возврат с 1 августа 2021 года к допандемийным значениям коэффициентов риска по ипотечным ссудам с низким первоначальным взносом (от 15 до 20 %) существенного влияния на выдачи ипотеки не окажет.