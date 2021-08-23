Новосибирские власти в 2021 году вдвое увеличат господдержку жилищного строительства

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2021 году примерно вдвое по сравнению с прошлым годом - с 53 до 112 млн рублей увеличат финансирование по госпрограмме стимулирования развития жилищного строительства. Об этом сообщил в понедельник ТАСС замминистра строительства региона Алексей Колмаков.

"В 2021 году предусмотрена реализация подпрограммы "Государственная поддержка граждан при приобретении, строительстве жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования". Государственная поддержка на компенсацию расходов застройщика по строительству индивидуального дома запланирована в сумме 100 тыс. рублей одному гражданину, субсидия планируется шести работникам бюджетной сферы на сумму 900 тыс. рублей", - рассказал замминистра об одной из мер поддержки, уточнив, что общий объем средств составит 112,6 млн рублей.

По его словам, в 2021 году господдержка в размере 30 млн рублей будет предусмотрена муниципалитетам региона для обеспечения жильем многодетных, малообеспеченных семей, аналогичная сумма будет выделена на строительство специализированного жилого фонда: например, служебного жилья, квартир для детей-сирот. Также 47,6 млн рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством двух долгостроев региона, дольщикам будет выплачено 4 млн рублей.

В 2020 году, по словам Колмакова, всего по программе было выделено около 53,2 млн рублей: на поддержку при приобретении жилья - 350 тыс. рублей, на покупку жилья для многодетных детей - 12,6 млн рублей, на инфраструктуру долгостроев и выплаты дольщикам - более 40 млн рублей.

Согласно публичному отчету Минэкономразвития Новосибирской области, в 2020 году произошло снижение показателей по объему строительства более чем на 25% - до 73,7% - по сравнению с 2019 годом. Как уточнили в Минстрое региона, объем выполненных работ в 2020 году составил почти 104,9 млрд рублей. Колмаков сообщал ранее ТАСС, что власти намерены увеличить показатель по объему строительства в регионе в текущем году более чем на 10% - с почти 104,9 млрд до 115,9 млрд рублей.