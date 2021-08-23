Новосибирская область намерена досрочно закончить программу расселения из ветхого жилья

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют досрочно - на два года раньше - завершить программу по расселению жителей региона из аварийного жилья, сроки завершения которой ранее были установлены Минстроем до 2024 года. Об этом сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор региона Андрей Травников.

"Поступило в начале этого года в мой адрес предложение от руководства фонда реформирования ЖКХ ускорить реализацию текущей программы для расселения граждан из аварийного жилья с использованием средств фонда, причем ускорить значительно - на два года. Мы с коллегами посоветовались и приняли это предложение, и сегодня все графики скорректированы. Я понимаю, что это дополнительные задачи, дополнительная нагрузка, но попрошу поддержать это решение и предпринять все меры для того, чтобы своевременно выполнить все строительные работы, закупочные работы", - сказал он.

В свою очередь министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что в конце прошлой недели руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка региона ускоренное выполнение программы. "Программа предполагает расселение на два года раньше установленного срока с финансированием в размере 2,36 млрд рублей", - пояснил министр.

Ранее власти Новосибирской области сообщали, что намерены до 2025 года расселить из аварийного жилья около 13 тыс. человек по нацпроекту "Жилье и городская среда" и областной программе расселения. Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая расселению в Новосибирской области, составляет 277,6 тыс. кв. м, где проживают 17,6 тыс. человек. Ежегодный прирост аварийной площади составляет около 15%.