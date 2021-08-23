Росстройконтроль внедрил цифровой мониторинг на государственных стройках

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Росстройконтроль внедрил на стройках автоматизированный мониторинг, который позволяет следить за качеством строительства и эффективностью расходования бюджетных средств, сообщила в понедельник ТАСС пресс-служба учреждения.

"Мы можем сегодня автоматизировать бизнес-процессы и мы это делаем. В частности, проходит тестовую эксплуатацию информационно-аналитическая система управления инвестиционно-строительными проектами. Польза системы в том, что она формирует полный состав необходимой информации, то есть способна дать представление о состоянии стройки в текущий момент времени", - приводятся в сообщении слова генерального директора Росстройконтроля Владимира Щербинина.

Кроме того, учреждение разрабатывает перспективную модель будущей программы "Мобильный стройконтроль" для планшетов и смартфонов. Она позволит автоматизировать процессы фиксации нарушений, подготовки соответствующих актов и предписаний, а также организовать онлайн-контроль устранения недостатков. Как добавили в пресс-службе, в "Мобильном стройконтроле" можно будет работать с информационными моделями зданий и 3D-чертежами. Программа также позволит централизованно контролировать работу региональных инспекторов.

Федеральный центр строительного контроля (Росстройконтроль) при Минстрое России осуществляет контроль за строительством социально значимых объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета по национальным проектам "Жилье и городская среда" и "Экология" и индивидуальным программам социально-экономического развития регионов.

С начала 2021 года под контролем учреждения находится более 700 объектов в 80 регионах России: 47 школ, 26 детских садов, восемь жилых домов, 14 медицинских учреждений, 81 автомобильная дорога, пять социальных объектов и объектов культуры, 541 объект инженерной инфраструктуры, а также девять набережных и парков. Более чем за два года работы количество контролируемых учреждением объектов увеличилось в семь раз, добавили в пресс-службе.

"В августе 2021 года мы можем сказать, что по 312 подконтрольным центру объектам в 75 субъектах Российской Федерации строительство объектов ведется с опережением и в соответствии с графиками производства работ", - отметил Щербинин.

В новость внесена правка (11:52 мск) - передается с исправлением опечатки в фамилии во втором и шестом абзацах.