Хуснуллин: Крым выйдет на среднероссийские показатели строительства жилья за два-три года

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Республика Крым и город Севастополь достигнут среднероссийских показателей по строительству и вводу в эксплуатацию жилья в течение двух-трех лет, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Администрации Крыма и Севастополя сегодня очень активно над этим вопросом работают. Я убежден, что в течение двух-трех лет мы выйдем на показатели общероссийские по нацпроекту. Вообще мы должны к 2029 году выйти на строительство 20 млн кв. м жилья в год или 0,8 м на человека в среднем по стране", - сказал Хуснуллин.

Ключевой проблемой в Крыму вице-премьер назвал отсутствие подготовленных площадок под жилищное строительство. "Все пытались найти какое-то маленькое пятно, построить какой-то дом и на этом заработать. Сейчас задача стоит в Крыму совсем по-другому - сделать комплексные территории развития, чтобы эта территория была обеспечена инженерной инфраструктурой, социальной, садиками, школами, дорожной инфраструктурой. И там уже вести комплексную застройку", - добавил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в дальнейшем на полуострове планируется превысить среднероссийский уровень по строительству жилья. "Я считаю, что для крымчан и для Севастополя показатель [квадратный] метр на человека достижим. <…> Буквально на 1-1,5 млн кв. м такая документация (на комплексную застройку - прим. ТАСС) подготовлена. Это говорит о том, что жилья в Крыму будет строиться больше, потому что спрос сегодня очень большой", - сказал Хуснуллин.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.